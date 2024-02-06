Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Вечірню студію Вечір.LIVE відвідав політолог Володимир Фесенко. Разом із ведучим Сергієм Гулюком він обговорить гучні заяви Президента України Володимира Зеленського, а також скандал із журналістами Bihus.info.

Прямий ефір дивіться о 20:35 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Прямий ефір

Володимир Фесенко розповість подробиці скандалу із журналістами Bihus.info. Також він пояснить ведучому заяви Зеленського про "перезавантаження влади".

Нагадаємо, у січні в мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проекту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.