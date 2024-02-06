Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

Вечернюю студию Вечір.LIVE посетил политолог Владимир Фесенко. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком он обсудит громкие заявления Президента Украины Владимира Зеленского, а также скандал с журналистами Bihus.info.

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Владимир Фесенко расскажет подробности скандала с журналистами Bihus.info. Также он объяснит ведущему заявления Зеленского о "перезагрузке власти".

Напомним, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.