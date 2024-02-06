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Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024 г. 20:30

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20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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Новость с видео

20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

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Новость с видео

20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

Text
Новость с видео

20:04 Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

Text

19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

Text

19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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Вечернюю студию Вечір.LIVE посетил политолог Владимир Фесенко. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком он обсудит громкие заявления Президента Украины Владимира Зеленского, а также скандал с журналистами Bihus.info.

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Прямой эфир

Владимир Фесенко расскажет подробности скандала с журналистами Bihus.info. Также он объяснит ведущему заявления Зеленского о "перезагрузке власти". 

Напомним, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.

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