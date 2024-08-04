Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Полковника федеральної служби безпеки Андрія Красикова, який вбив колишнього чеченського польового командира, зустріли в аеропорту "Внуково" як героя Росії. Терорист, якого засудили на довічно, був зустрітий так, як ніхто з іноземних урядовців під час візиту до Москви.

Про це заявив журналіст-телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Чому Путін повернув додому вбивцю

За словами медійника, російський президент дійсно зустрів оперативника на такому рівні, на якому Кремль ніколи не зустрічав лідерів країн світу.

"До кінця так і не зрозуміло, чим йому так дорогий Красиков, але рівень зустрічі вбивці, коли так не зустрічають навіть лідерів країн світу — це дійсно черговий факт, що путінський режим є звичайною мафіозною бандою", — сказав Кисельов, та зауважив, що президент Росії міг зустріти силовика, як рівного собі, адже саме завдяки з приходом Путіна до влади Росія змогла перемогти у другій чеченській війні.

Зауважимо, що 1 серпня полковник ФСБ Вадим Красиков, якого у Німеччині засудили до довічного ув'язнення через вбивство грузинського польового командира Зелімхана Хангошвілі, повернувся до Росії в рамках обміну полоненими. Крім Путіна, силовика зустріли директор ФСБ Олександр Бортніков та глава СВР Сергій Наришкін.