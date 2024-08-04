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Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

4 августа 2024 г. 17:30

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

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Полковника федеральной службы безопасности Андрея Красикова, убившего бывшего чеченского полевого командира, встретили в аэропорту "Внуково" как героя России. Террорист, осужденный на пожизненный срок, был встречен так, как никто из иностранных чиновников во время визита в Москву.

Об этом заявил журналист-телеведущий и медиа-менеджер Евгений Киселев в прямом эфире Вечір.LIVE.

Почему Путин вернул домой убийцу

По словам медийщика, российский президент действительно встретил оперативника на таком уровне, на котором Кремль никогда не встречал лидеров стран мира.

"До конца так и не понятно, чем ему так дорог Красиков, но уровень встречи убийцы, когда так не встречают даже лидеров стран мира — это действительно очередной факт, что путинский режим является обычной мафиозной бандой", — сказал Киселев, отметив, что президент России мог встретить силовика как равного себе, ведь именно благодаря с приходом Путина к власти Россия смогла победить во второй чеченской войне.

Отметим, что 1 августа полковник ФСБ Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению из-за убийства грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили, вернулся в Россию в рамках обмена пленными. Кроме Путина, силовика встретили директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

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17:34 Певица Адель остановила концерт и посмотрела финал Олимпиады с 80 тысячами фанатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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