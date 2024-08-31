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Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

31 серпня 2024 р. 12:45

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов переконаний, що проти арештованого засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова нема жодних серйозних доказів. Також він сумнівається, що підприємець має близькі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Кисельов розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Проти Дурова нема доказів

"Дуже багато речей перемішалось. Багато речей лишаються абсолютно не доведеними і звучать приблизно так, що Telegram це креатура ФСБ і Павло Дуров уже давно на цю неповажну організацію працює", — пояснив Кисельов.

Журналіст зазначив, що в цій справі було лише два дивних епізоди, які цілком можуть виявитися просто співпадінням. 

"Було один раз заблоковано чат-бот з "розумним" голосуванням Навального. І також було заблоковано чат-бот, пов'язаний з дружинами мобілізованих, які вимагають повернення чоловіків з війни проти України. При чому цей канал потім запрацював. Просто була невелика перерва", — нагадав експет.

Кисельов додав, що більше серйозних інцидентів не відбувалося. Він нагадав, що Дуров передусім бізнесмен, який зумів зацікавити своїм продуктом мільярд людей по усьому світу. 

"Його володіння цим бізнесом, його бажання цей бізнес розвивати, примножувати є домінантною родзинкою в його особистості, в його характері", — пояснив Кисельов. 

Також журналіст нагадав, що раніше Дуров створив популярну соцмережу "Вконтакте", яку спецслужби Росії змусили його продати.

"Було поставлено політичне завдання взяти цю мережу під контроль. Цю мережу, "Вконтакте" у Дурова віджали. Його змусили цей бізнес продати. Тоді він виїхав за кордон і створив нову, ще більш досконалу соціальну мережу", — розповів Кисельов. 

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12:30 В Одесі відключили воду — хто до вечора без водопостачання

12:25 У боях на Курщині загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой

12:19 Ворскла несподівано заробила 1,5 млн євро на трансфері футболіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:17 Україна здобула ще одну медаль на Паралімпійських іграх — бронзу здобули настільні тенісисти

12:02 Десатники 80 ОДШБр затрофеїли сім танків на Курщині — серед них новітній зразок щойно з заводу

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30 серпня 2024
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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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