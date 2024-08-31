Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев убежден, что против арестованного основателя социальной сети Telegram Павла Дурова нет никаких серьезных доказательств. Также он сомневается, что у предпринимателя близкие контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Киселев рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Против Дурова нет доказательств

"Очень многое перемешалось. Многие вещи остаются совершенно не доказанными и звучат примерно так, что Telegram это креатура ФСБ и Павел Дуров уже давно на эту неуважительную организацию работает", — пояснил Киселев.

Журналист отметил, что в этом деле было только два странных эпизода , которые вполне могут оказаться просто совпадением.

"Был один раз заблокирован чат-бот с "умным" голосованием Навального. И также был заблокирован чат-бот, связанный с мобилизованными женами, требующими возвращения мужчин с войны против Украины. При чем этот канал потом заработал. Просто был небольшой перерыв", — напомнил эксперт.

Киселев добавил, что больше серьезных инцидентов не происходило . Он напомнил, что Дуров прежде всего бизнесмен, сумевший заинтересовать своим продуктом миллиард людей по всему миру.

"Его владение этим бизнесом, его желание этот бизнес развивать, приумножать является доминантной изюминкой в его личности, в его характере", — пояснил Киселев.

Также журналист напомнил, что ранее Дуров создал популярную соцсеть "ВКонтакте", которую спецслужбы России заставили его продать.

"Была поставлена политическая задача взять эту сеть под контроль. Эту сеть, "Вконтакте" у Дурова отжали. Его заставили этот бизнес продать. Тогда он уехал за границу и создал новую, еще более совершенную социальную сеть", — рассказал Киселев.