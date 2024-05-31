Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Деякі країни Заходу забороняють Україні бити по об'єктах на території Росії наданою зброєю. Водночас це йде на користь ворогу, бо він може безперешкодно атакувати прикордонні території України.

Це прокоментував голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко в ефірі Вечір.LIVE.

Заборона Заходу бити по території РФ

"От перенесімося в 40-41-і роки, Штати надають зброю Великій Британії з умовою, що вони не повинні цю зброю використовувати на території Німеччини. Це можна уявити? Ні. Тобто вони логічно розуміють, що це абсолютна дурня, такого не може бути", — сказав Жовніренко.

Він переконаний, жодних дискусій на цю тему бути не може після того, як Росія порушила міжнародне право і напала на Україну.

"На мою думку, перемога це птаха з двома крилами: одне це допомога Заходу, а інше — це наше виробництво озброєння", — зазначив експерт.

Жовніренко зауважив, що раніше лише дві країни чітко висловлювалися проти ударів по Росії їх зброєю: Німеччина та Італія, однак зараз Шольц вже схиляється до дозволу.

На його думку, про зобов'язання України партнери могли говорити тоді, коли Росія виконувала міжнародне право. А з початку повномасштабного вторгнення її потрібно розглядати, як агресора.

Раніше Politico писало, що Байден таємно надав Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Крім того, Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.