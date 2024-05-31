Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ arrow
Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

31 травня 2024 р. 10:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
Text

23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Text

22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

Text

21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Text

18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Text

18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:51Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

Text

17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
Text

23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Text

22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

Text

21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Text

18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Text

18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

Text

17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

Деякі країни Заходу забороняють Україні бити по об'єктах на території Росії наданою зброєю. Водночас це йде на користь ворогу, бо він може безперешкодно атакувати прикордонні території України.

Це прокоментував голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко в ефірі Вечір.LIVE.

Заборона Заходу бити по території РФ

"От перенесімося в 40-41-і роки, Штати надають зброю Великій Британії з умовою, що вони не повинні цю зброю використовувати на території Німеччини. Це можна уявити? Ні. Тобто вони логічно розуміють, що це абсолютна дурня, такого не може бути", — сказав Жовніренко.

Він переконаний, жодних дискусій на цю тему бути не може після того, як Росія порушила міжнародне право і напала на Україну.

"На мою думку, перемога це птаха з двома крилами: одне це допомога Заходу, а інше — це наше виробництво озброєння", — зазначив експерт.

Жовніренко зауважив, що раніше лише дві країни чітко висловлювалися проти ударів по Росії їх зброєю: Німеччина та Італія, однак зараз Шольц вже схиляється до дозволу.

На його думку, про зобов'язання України партнери могли говорити тоді, коли Росія виконувала міжнародне право. А з початку повномасштабного вторгнення її потрібно розглядати, як агресора. 

Раніше Politico писало, що Байден таємно надав Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Крім того, Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:18 Синєгубов заявив, що під завалами в Харкові може бути дитина

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

09:59 У Києві уламки ракети зруйнували підстанцію — коли повернуть електропостачання

09:45 Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень

09:43 Ще одна країна Євросоюзу зменшить допомогу українцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:41 В ISW вважають, що росіяни готують провокації у Придністров'ї — деталі

09:33 Росіяни били по різних містах — скільки цілей знищила ППО вночі

Новина з відео

09:33 ТЦК безпідставно відмовляє у відстрочці — адвокат порадив, що робити українцям

09:15 Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує

09:11 Трампа визнали винним — що тепер буде з експрезидентом та яких прав його позбавлять

10:18 Синєгубов заявив, що під завалами в Харкові може бути дитина

09:59 У Києві уламки ракети зруйнували підстанцію — коли повернуть електропостачання

09:45 Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень

09:43 Ще одна країна Євросоюзу зменшить допомогу українцям

09:41 В ISW вважають, що росіяни готують провокації у Придністров'ї — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:33 Росіяни били по різних містах — скільки цілей знищила ППО вночі

Новина з відео

09:33 ТЦК безпідставно відмовляє у відстрочці — адвокат порадив, що робити українцям

09:15 Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує

09:11 Трампа визнали винним — що тепер буде з експрезидентом та яких прав його позбавлять

09:10 В Україні долар активно дорожчає — як змінився курс

07:54 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

30 травня 2024
Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

28 травня 2024

16:30 Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник

11:35 Китай збирається нарощувати виробництво чипів — скільки грошей витратять на індустрію

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
Text

23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Text

22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

Text

21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

Text

18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Text

18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

Text

17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки