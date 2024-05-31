Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Некоторые страны Запада запрещают Украине бить по объектам на территории России предоставленным оружием. В то же время это идет на пользу врагу, потому что он может беспрепятственно атаковать пограничные территории Украины.

Это прокомментировал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире Вечір.LIVE.

Запрет Запада бить по территории РФ

"Вот перенесемся в 40-41-е годы, Штаты предоставляют оружие Великобритании с условием, что они не должны это оружие использовать на территории Германии. Это можно представить? Нет. То есть они логически понимают, что это абсолютная дура, такого не может быть", — сказал Жовниренко.

Он убежден, что никаких дискуссий на эту тему быть не может после того, как Россия нарушила международное право и напала на Украину.

"По моему мнению, победа это птица с двумя крыльями: одно это помощь Западу, а другое — это наше производство вооружения", — отметил эксперт.

Жовниренко заметил, что ранее только две страны четко высказывались против ударов по России их оружием: Германия и Италия, однако, сейчас Шольц уже склоняется к разрешению.

По его мнению, об обязательствах Украины партнеры могли говорить тогда, когда Россия выполняла международное право. А с начала полномасштабного вторжения ее следует рассматривать как агрессора.

Ранее Politico писало, что Байден тайно дал Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Кроме того, Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.