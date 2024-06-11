Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Президент України Володимир Зеленський висловив свою підтримку громадянам, які вирішили зараз повернутися до країни. Він переконаний, що їхні зусилля будуть важливими для відновлення інфраструктури.

Про це глава держави повідомив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок, 11 червня.

Зеленський про повернення громадян в Україну

Зеленський зазначив, що масштабне відновлення України розпочнеться після завершення війни. Глава держави додав, що зараз уряд не може примушувати українців повертатись на Батьківщину.

"Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, будуть робочі місця, буде безпека. Я вважаю, що буде велика мотивація", — зазначив президент.

Зеленський також заявив, що Україна має потребу в працівниках, які допоможуть відновити пошкоджену інфраструктуру та працюватимуть на підприємствах, підтримуючи таким чином армію.

Крім того, Президент України наголосив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Зокрема, необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.