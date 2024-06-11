Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням arrow
Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

11 червня 2024 р. 16:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Text

12:59 Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

Text

12:17 Тарифи на газ — експерт назвав реальну ціну та чи чекати підвищення

Text
Ексклюзив

11:32Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі — Харченко пояснив, як саме

Text

11:25 Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Text

12:59 Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

Text

12:17 Тарифи на газ — експерт назвав реальну ціну та чи чекати підвищення

Text
Ексклюзив

11:32 Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі — Харченко пояснив, як саме

Text

11:25 Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло

Президент України Володимир Зеленський висловив свою підтримку громадянам, які вирішили зараз повернутися до країни. Він переконаний, що їхні зусилля будуть важливими для відновлення інфраструктури. 

Про це глава держави повідомив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок, 11 червня.

Зеленський про повернення громадян в Україну

Зеленський зазначив, що масштабне відновлення України розпочнеться після завершення війни. Глава держави додав, що зараз уряд не може примушувати українців повертатись на Батьківщину.

"Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, будуть робочі місця, буде безпека. Я вважаю, що буде велика мотивація", — зазначив президент.

Зеленський також заявив, що Україна має потребу в працівниках, які допоможуть відновити пошкоджену інфраструктуру та працюватимуть на підприємствах, підтримуючи таким чином армію.

Крім того, Президент України наголосив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Зокрема, необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:00 На Одещині з'явиться промисловий парк з будівництва суден — де саме

16:59 Дочка ексмера Полтави працювала на "виборчий штаб" партії Путіна — як її покарали

Text

16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

16:50 Виступ Зеленського у Бундестазі — німецький уряд аплодував стоячи

16:47 Відстрочка і виїзд за кордон для батька-одинака — що говорить закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

16:31 Вбивство експосадовця Запорізької міськради — Федоров відреагував на інцидент

16:26 У мережі з'явилося відео втечі можливого вбивці чиновника у Запоріжжі

16:25 Нелегальна передачка в Молдову — прикордонники Одещини вилучили контрабанду ікри

16:17 Розвідники показали, як нищать російську піхоту і техніку на Харківщині

17:00 На Одещині з'явиться промисловий парк з будівництва суден — де саме

16:59 Дочка ексмера Полтави працювала на "виборчий штаб" партії Путіна — як її покарали

16:50 Виступ Зеленського у Бундестазі — німецький уряд аплодував стоячи

16:47 Відстрочка і виїзд за кордон для батька-одинака — що говорить закон

16:31 Вбивство експосадовця Запорізької міськради — Федоров відреагував на інцидент

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:26 У мережі з'явилося відео втечі можливого вбивці чиновника у Запоріжжі

16:25 Нелегальна передачка в Молдову — прикордонники Одещини вилучили контрабанду ікри

16:17 Розвідники показали, як нищать російську піхоту і техніку на Харківщині

15:59 Зеленський та Шольц обговорили ситуацію на фронті в Україні

15:55 Писала про велич Росії та чекала окупації півдня — у Миколаєві засудили колаборантку

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

7 червня 2024
Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Ексклюзив

06:44 Український військовий розповів про жахіття перебування у тюрмах РФ

Text

16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Text

12:59 Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

Text

12:17 Тарифи на газ — експерт назвав реальну ціну та чи чекати підвищення

Text
Ексклюзив

11:32 Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі — Харченко пояснив, як саме

Text

11:25 Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло