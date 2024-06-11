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Зеленский обратился к украинцам за границей с просьбой

Зеленский обратился к украинцам за границей с просьбой

11 июня 2024 г. 16:41

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою поддержку гражданам, решившим сейчас вернуться в страну. Он убежден, что их усилия будут важны для восстановления инфраструктуры.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник, 11 июня.

Зеленский о возвращении граждан в Украину

Зеленский отметил, что масштабное обновление Украины начнется после завершения войны. Глава государства добавил, что сейчас правительство не может принуждать украинцев возвращаться на Родину.

"По окончании войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, будут рабочие места, будет безопасность. Я считаю, что будет большая мотивация", — отметил президент.

Зеленский также заявил, что Украина нуждается в работниках, которые помогут восстановить поврежденную инфраструктуру и будут работать на предприятиях, поддерживая таким образом армию.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. В частности, необходимо, по меньшей мере, семь систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

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