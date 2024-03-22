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Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

22 березня 2024 р. 08:03

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08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

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08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

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01:00 Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024
Text

23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

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18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку по Україні 21 березня, звернувся до міжнародних партнерів та наголосив на важливості посилити захист українського неба. Однак, російські окупанти вдалися до чергових обстрілів і сьогодні вранці, атакувавши об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ці та інші теми обговорюють гості ранкового ефіру Новини.LIVE. 

Російські ракетні атаки по Україні

Сьогодні, 22 березня, гостями студії стали:

  • Євген Дикий, військовий аналітик;
  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник;
  • Олег Дунда, народний депутат України;
  • Ростислав Кравець, адвокат, юрист;
  • Василь Мокан, народний депутат України;
  • Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час вранці, 22 березня. Внаслідок ранкових є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. 

 

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08:25 Окупанти обстріляли найбільшу в Україні ГЕС — яка там ситуація

08:13 Нафтогаз повідомив, коли чекати нових цін на газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Росія атакувала Львівщину "шахедами" — є влучання в енергетичний об'єкт

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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