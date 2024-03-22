Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку по Україні 21 березня, звернувся до міжнародних партнерів та наголосив на важливості посилити захист українського неба. Однак, російські окупанти вдалися до чергових обстрілів і сьогодні вранці, атакувавши об'єкти енергетичної інфраструктури.
Ці та інші теми обговорюють гості ранкового ефіру Новини.LIVE.
Російські ракетні атаки по Україні
Сьогодні, 22 березня, гостями студії стали:
- Євген Дикий, військовий аналітик;
- Ігор Рейтерович, політолог;
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник;
- Олег Дунда, народний депутат України;
- Ростислав Кравець, адвокат, юрист;
- Василь Мокан, народний депутат України;
- Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час вранці, 22 березня. Внаслідок ранкових є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.
Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.