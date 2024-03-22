Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку по Украине 21 марта, обратился к международным партнерам и отметил важность усилить защиту украинского неба. Однако российские оккупанты прибегли к очередным обстрелам и сегодня утром, атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Эти и другие темы обсуждают гости утреннего эфира Новини.LIVE.

Российские ракетные атаки по Украине

Сегодня, 22 марта, гостями студии стали:

Евгений Дикий, военный аналитик;

Игорь Рейтерович, политолог;

Роман Еделев, юрист-международник;

Олег Дунда, народный депутат;

Ростислав Кравец, адвокат, юрист;

Василий Мокан, народный депутат Украины;

Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время утром, 22 марта. В результате утренних попадание и повреждение объектов генерации в различных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута.