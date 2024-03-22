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Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

22 марта 2024 г. 8:03

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

18:59Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Text

01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку по Украине 21 марта, обратился к международным партнерам и отметил важность усилить защиту украинского неба. Однако российские оккупанты прибегли к очередным обстрелам и сегодня утром, атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Эти и другие темы обсуждают гости утреннего эфира Новини.LIVE.

Российские ракетные атаки по Украине

Сегодня, 22 марта, гостями студии стали:

  • Евгений Дикий, военный аналитик;
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Роман Еделев, юрист-международник;
  • Олег Дунда, народный депутат;
  • Ростислав Кравец, адвокат, юрист;
  • Василий Мокан, народный депутат Украины;
  • Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время утром, 22 марта. В результате утренних попадание и повреждение объектов генерации в различных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута.

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07:39 Российская ракетная атака по Украине — ЗАЭС находится на грани блекаута

07:26 Очереди на границе с Украиной — на каких КПП выстроились пробки

07:23 Россия совершила масштабную атаку на энергетику за последнее время

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

07:17 В ОВА заявили о прилете в Хмельницкой области

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в марте

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Text

01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ