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Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

09 травня 2024 р. 08:00

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11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

8 травня 2024
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21:36 В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

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20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Text

19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

Text

17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Ситуація в енергосистемі України, чи чекати українцям на відключення світла після російських обстрілів та які результати розмови Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Ці та інші теми обговорюють гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00. 

Теми та гості ефіру

У ефірі підійматимуть такі теми:

  • Мобілізація: у Раді думають над економічним бронюванням;
  • Яка ситуація в енергетиці: чи чекати відключень світла? 
  • Розмова Зеленського і Орбана. 

Гостями ефіру, зокрема, стали:

  • Ярослав Юрчишин, голова Комітету ВР з питань свободи слова;
  •  Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.  

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07:57 Братчук пояснив, чому росіяни відновили удари "Калібрами" по Україні

07:55 Компенсація на послуги ЖКГ — як отримати 450 грн допомоги

07:29 РФ планує покривати втрати військової техніки запасами СРСР — в ISW назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:27 У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА знищили над Одещиною цієї ночі

07:15 Лунін отримав одні з найкращих оцінок у матчі Реалу та Баварії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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