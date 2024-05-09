Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Ситуація в енергосистемі України, чи чекати українцям на відключення світла після російських обстрілів та які результати розмови Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Ці та інші теми обговорюють гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру

У ефірі підійматимуть такі теми:

Мобілізація: у Раді думають над економічним бронюванням;

Яка ситуація в енергетиці: чи чекати відключень світла?

Розмова Зеленського і Орбана.

Гостями ефіру, зокрема, стали:

Ярослав Юрчишин, голова Комітету ВР з питань свободи слова;

Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.