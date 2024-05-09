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Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

9 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
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21:36В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

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12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
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21:36 В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Text

19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Text

17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Text

12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

Text

11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

Text

08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины, ждать ли украинцам отключения света после российских обстрелов и каковы результаты разговора Владимира Зеленского с Виктором Орбаном. Эти и другие темы обсуждают гости студии Ранок.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

В эфире будут подниматься следующие темы:

  • Мобилизация: в Раде думают о экономическом бронировании;
  • Какая ситуация в энергетике: ждать ли отключений света?
  • Разговор Зеленского и Орбана.

Гостями эфира, в частности, стали:

  • Ярослав Юрчишин, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.

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08:33 Столтенберг рассказал, почему НАТО не будет направлять войска в Украину

08:05 В РФ будут судить бывших бойцов батальона "Айдар", которые якобы сами сдались в плен — что известно

08:04 Байден пригрозил Израилю на фоне операции в Рафах в секторе Газа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:57 Братчук объяснил, почему россияне возобновили удары "Калибрамы" по Украине

07:55 Компенсация на услуги ЖКХ — как получить 450 грн помощи

07:29 РФ планирует покрывать потери военной техники запасами СССР — в ISW назвали причину

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Text

12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE