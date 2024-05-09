Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины, ждать ли украинцам отключения света после российских обстрелов и каковы результаты разговора Владимира Зеленского с Виктором Орбаном. Эти и другие темы обсуждают гости студии Ранок.
Прямой эфир смотрите в 08:00.
Темы и гости эфира
В эфире будут подниматься следующие темы:
- Мобилизация: в Раде думают о экономическом бронировании;
- Какая ситуация в энергетике: ждать ли отключений света?
- Разговор Зеленского и Орбана.
Гостями эфира, в частности, стали:
- Ярослав Юрчишин, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова;
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.
Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.