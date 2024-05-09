Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины, ждать ли украинцам отключения света после российских обстрелов и каковы результаты разговора Владимира Зеленского с Виктором Орбаном. Эти и другие темы обсуждают гости студии Ранок.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

В эфире будут подниматься следующие темы:

Мобилизация: в Раде думают о экономическом бронировании;

Какая ситуация в энергетике: ждать ли отключений света?

Разговор Зеленского и Орбана.

Гостями эфира, в частности, стали:

Ярослав Юрчишин, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова;

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.