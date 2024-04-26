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Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

26 квітня 2024 р. 08:11

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08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
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21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

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19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

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18:30Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

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14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

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12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
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21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Окрім усього іншого, він розповів про підготовку до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у суботу, 27 квітня. Зокрема, будуть говорити про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекала рішень щодо американської підтримки.

"Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці", — зазначив Зеленський.

Ми писали, що президент США Джо Байден заявив про початок військових постачань у рамках пакета допомоги Україні найближчими годинами після підписання ним законопроєкту.

Крім того, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

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08:23 ВАКС обрав запобіжний захід міністру агрополітики Сольському

08:21 Депортація чоловіків з країн ЄС — в Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність

07:59 Прикордонники за 100 метрів від кордону біля Тиси затримали групу ухилянтів

07:58 Шапаренко готовий до трансферу — куди Динамо продасть гравця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:58 Бійці 79 бригади ефектно знищили окупантів з дронів — відео

07:57 Українцям допоможуть з оплатою боргів за послуги ЖКГ — що треба знати

07:56 Бої тривають на кількох напрямках, ворог зазнає тяжких втрат, — ранкове зведення Генштабу

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08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
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21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

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19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

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18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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