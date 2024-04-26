Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Окрім усього іншого, він розповів про підготовку до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

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Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у суботу, 27 квітня. Зокрема, будуть говорити про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекала рішень щодо американської підтримки.

"Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці", — зазначив Зеленський.

Ми писали, що президент США Джо Байден заявив про початок військових постачань у рамках пакета допомоги Україні найближчими годинами після підписання ним законопроєкту.

Крім того, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.