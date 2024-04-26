Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

26 апреля 2024 г. 8:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Кроме всего прочего, он рассказал о подготовке к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайна", которое состоится в субботу, 27 апреля. В частности, будут говорить о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда Украина ждала решений по американской поддержке.

"Политически мы уже сработали для поддержки. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике", — отметил Зеленский.

Мы писали, что президент США Джо Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.

Кроме того, США заранее опрокинули в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:03 Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права

08:58 Лунин решил уйти из Реала — за него борются два топ-клуба

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

08:54 В Киеве патрульная полиция приглашает желающих в свои ряды — что предлагают

08:47 Посол Украины опубликовал щемящее фото ребенка из Харькова — в сети отреагировали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 НБУ анонсировал отмену некоторых валютных ограничений — что известно

08:32 В Греции объяснили, почему не намерены передавать Украине системы ПВО

обновлено:

08:28 Во сколько Барселоне обойдется форвард из самого богатого клуба АПЛ — появился инсайд

08:23 ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Сольскому

08:21 Депортация мужчин из стран ЕС — в Европейском центре солидарности оценили вероятность

09:03 Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права

08:58 Лунин решил уйти из Реала — за него борются два топ-клуба

08:54 В Киеве патрульная полиция приглашает желающих в свои ряды — что предлагают

08:47 Посол Украины опубликовал щемящее фото ребенка из Харькова — в сети отреагировали

08:32 НБУ анонсировал отмену некоторых валютных ограничений — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 В Греции объяснили, почему не намерены передавать Украине системы ПВО

обновлено:

08:28 Во сколько Барселоне обойдется форвард из самого богатого клуба АПЛ — появился инсайд

08:23 ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Сольскому

08:21 Депортация мужчин из стран ЕС — в Европейском центре солидарности оценили вероятность

07:59 Пограничники в 100 метрах от границы возле Тисы задержали группу уклонистов

Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

01:23 38 лет спустя — день памяти о Чернобыльской катастрофе

25 апреля 2024

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

24 апреля 2024

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество