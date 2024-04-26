Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Кроме всего прочего, он рассказал о подготовке к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".

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Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайна", которое состоится в субботу, 27 апреля. В частности, будут говорить о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда Украина ждала решений по американской поддержке.

"Политически мы уже сработали для поддержки. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике", — отметил Зеленский.

Мы писали, что президент США Джо Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.

Кроме того, США заранее опрокинули в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.