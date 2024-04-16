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Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

16 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

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16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

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14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

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13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

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08:00 Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

15 квітня 2024
Text

21:45 Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

Text

21:30 Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

Text

21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

Text

16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Text

13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

Text

12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки щодо російських дій навесні та влітку. Окупанти спробують посилити наступ.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Ключове зі звернення Зеленського:

  • фронт та енергетика, окрема увага боям за Часів Яр, на Покровському та Куп'янському напрямках;
  • захист критичної інфраструктури засобами РЕБ: будуть відповідні висновки по тому, що було захищено недостатньо;
  • пріоритет у діалозі з партнерами — ППО та зброя на передовій;
  • небо Європи могло б давно отримати потрібний захист, якби Україна як Ізраїль мала повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет;
  • працюємо над розширенням оборонної співпраці з Норвегією.

Ці та інші теми обговорять в ефірі Ранок.LIVE.

Нагадаємо, Зеленський закликав союзників допомогти Україні в захисті від потенційних російських атак так само, як вони допомагали Ізраїлю від повітряних ударів з боку Ірану. Він зазначив, що захист Ізраїлю від іранських атак демонструє ефективність спільної дії союзників.

Також 15 квітня український лідер провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військова нарада стосувалася двох ключових тем: ситуації на фронті та ситуації з енергетикою.

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08:15 На якому напрямку фронту найбільше наступають окупанти — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

08:12 Кислиця у Радбезі ООН пояснив причини провокацій Росії на ЗАЕС

07:55 Росія виправдовує Іран за масовану атаку на Ізраїль, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану, — Білий дім

07:44 Чи підвищать ціни на електроенергію до рівня ринкових — у Раді дали відповідь

07:30 До чого може призвести відсутність допомоги від США — пояснення ISW

07:17 У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі

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08:00 Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

15 квітня 2024
Text

21:45 Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

Text

21:30 Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

Text

21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

Text

16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Text

13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

Text

12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли