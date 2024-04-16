Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки щодо російських дій навесні та влітку. Окупанти спробують посилити наступ.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Ключове зі звернення Зеленського:

фронт та енергетика, окрема увага боям за Часів Яр, на Покровському та Куп'янському напрямках;

захист критичної інфраструктури засобами РЕБ: будуть відповідні висновки по тому, що було захищено недостатньо;

пріоритет у діалозі з партнерами — ППО та зброя на передовій;

небо Європи могло б давно отримати потрібний захист, якби Україна як Ізраїль мала повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет;

працюємо над розширенням оборонної співпраці з Норвегією.

Ці та інші теми обговорять в ефірі Ранок.LIVE.

Нагадаємо, Зеленський закликав союзників допомогти Україні в захисті від потенційних російських атак так само, як вони допомагали Ізраїлю від повітряних ударів з боку Ірану. Він зазначив, що захист Ізраїлю від іранських атак демонструє ефективність спільної дії союзників.

Також 15 квітня український лідер провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військова нарада стосувалася двох ключових тем: ситуації на фронті та ситуації з енергетикою.