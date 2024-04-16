Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE arrow
Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

15 апреля 2024
Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

15 апреля 2024
Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки относительно российских действий весной и летом. Оккупанты попытаются усилить наступление.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Ключевое из обращения Зеленского:

  • фронт и энергетика, отдельное внимание боям за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях;
  • защита критической инфраструктуры средствами РЭБ: будут соответствующие выводы по тому, что было защищено недостаточно;
  • приоритет в диалоге с партнерами — ПВО и оружие на передовой;
  • небо Европы могло бы давно получить нужную защиту, если бы Украина как Израиль имела полную поддержку партнеров в сбивании дронов и ракет;
  • работаем над расширением оборонного сотрудничества с Норвегией.

Эти и другие темы обсудят в эфире Ранок.LIVE.

Напомним, Зеленский призвал союзников помочь Украине в защите от потенциальных российских атак так же, как они помогали Израилю от воздушных ударов со стороны Ирана. Он отметил, что защита Израиля от иранских атак демонстрирует эффективность совместного действия союзников.

Также 15 апреля украинский лидер провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военное совещание касалось двух ключевых тем: ситуации на фронте и ситуации с энергетикой.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:44 В Донецкой области оккупанты убили одного мужчину и ранили еще двоих

08:37 Оккупанты обстреляли Херсонщину, среди раненых — ребенок

08:30 В Белом Доме объяснили, почему США не будут помогать Украине сбивать вражеские дроны

08:28 В Грузии задержали 14 человек за участие в акции против закона об иноагентах

08:25 Части украинцев выплатят жилищную компенсацию — как получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 Помощь Украине от США — Джонсон представил отдельные законопроекты

08:15 На каком направлении фронта больше всего наступают оккупанты — утренняя сводка Генштаба ВСУ

08:12 Кислица в Совбезе ООН объяснил причины провокаций России на ЗАЭС

Text

08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

07:55 Россия оправдывает Иран за массированную атаку на Израиль, — ISW

08:44 В Донецкой области оккупанты убили одного мужчину и ранили еще двоих

08:37 Оккупанты обстреляли Херсонщину, среди раненых — ребенок

08:30 В Белом Доме объяснили, почему США не будут помогать Украине сбивать вражеские дроны

08:28 В Грузии задержали 14 человек за участие в акции против закона об иноагентах

08:25 Части украинцев выплатят жилищную компенсацию — как получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 Помощь Украине от США — Джонсон представил отдельные законопроекты

08:15 На каком направлении фронта больше всего наступают оккупанты — утренняя сводка Генштаба ВСУ

08:12 Кислица в Совбезе ООН объяснил причины провокаций России на ЗАЭС

07:55 Россия оправдывает Иран за массированную атаку на Израиль, — ISW

07:45 Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана, — Белый дом

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько вы получите за 1 кг цветных металлов в апреле

06:21 Теневой рынок такси, уклонение от налогов и угроза пассажирам — расследование "Наша Справа"

05:42 Война Ирана против Израиля — как этот конфликт повлияет на агрессию России против Украины

15 апреля 2024

22:51 Волонтер и дроновод — что известно о Павле Петриченко, погибшем на Донбассе

06:33 Нужна ли эвакуация Харьковской области — как Украине остановить обстрелы УАБами по региону

05:36 Цены на продукты в апреле — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

14 апреля 2024

05:35 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в апреле

13 апреля 2024

17:46 Бронь от мобилизации — где работать, чтобы ее получить, и почему вас все равно могут забрать в ВСУ

06:33 Новый закон о мобилизации был принят — когда он заработает и почему демобилизация не нужна

Эксклюзив

06:00 Годовщина потопления Москвы — в ВМС раскрыли детали, как украинская ракета уничтожила крейсер

Text

08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

15 апреля 2024
Text

21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

Text

21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы