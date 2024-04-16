Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки относительно российских действий весной и летом. Оккупанты попытаются усилить наступление.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Ключевое из обращения Зеленского:

фронт и энергетика, отдельное внимание боям за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях;

защита критической инфраструктуры средствами РЭБ: будут соответствующие выводы по тому, что было защищено недостаточно;

приоритет в диалоге с партнерами — ПВО и оружие на передовой;

небо Европы могло бы давно получить нужную защиту, если бы Украина как Израиль имела полную поддержку партнеров в сбивании дронов и ракет;

работаем над расширением оборонного сотрудничества с Норвегией.

Эти и другие темы обсудят в эфире Ранок.LIVE.

Напомним, Зеленский призвал союзников помочь Украине в защите от потенциальных российских атак так же, как они помогали Израилю от воздушных ударов со стороны Ирана. Он отметил, что защита Израиля от иранских атак демонстрирует эффективность совместного действия союзников.

Также 15 апреля украинский лидер провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военное совещание касалось двух ключевых тем: ситуации на фронте и ситуации с энергетикой.