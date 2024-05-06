Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву. Її обговорять в прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Разом з ведучими гості будуть обговорювати найактуальніші питання та найгарячіші новини в прямому ефірі. Обовʼязково дослухайте до кінця.

Нагадаємо, 4 травня під час традиційного вечірнього відеозвернення до народу України Президент Зеленський закликав громадян бути максимально уважними на Великодні свята, оскільки російські обстріли не припиняються.

Також український лідер розповів, що на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, будуть обговорюватись такі українські питання, як обмін полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія. Крім того, на міжнародному форумі говоритимуть про енергетичну, ядерну безпеку й вільне судноплавство в контексті повномасштабної війни в Україні.