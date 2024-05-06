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Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

06 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

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17:59 Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

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14:40 Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

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12:20 Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

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11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

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05:07 Україну примусили здати ядерну зброю — Єхануров

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — прямий ефір Новини.LIVE

5 травня 2024
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Ексклюзив

18:09 Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

Text

15:05 Як швидко у Кремля закінчаться гроші — доктор економічних наук відповів

Text

13:50 Примітивізм у мисленні — ексміністр розкритикував заяви про неможливість виходу на пенсію у 60 років

4 травня 2024
Text

20:45 Тизенгаузен розповів про російську агентуру в Німеччині

Text

17:59 Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

Text

14:40 Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

Text

12:20 Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

Text

11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:07 Україну примусили здати ядерну зброю — Єхануров

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву. Її обговорять в прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Новини.LIVE

Разом з ведучими гості будуть обговорювати найактуальніші питання та найгарячіші новини в прямому ефірі. Обовʼязково дослухайте до кінця.

Нагадаємо, 4 травня під час традиційного вечірнього відеозвернення до народу України Президент Зеленський закликав громадян бути максимально уважними на Великодні свята, оскільки російські обстріли не припиняються. 

Також український лідер розповів, що на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, будуть обговорюватись такі українські питання, як обмін полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія. Крім того, на міжнародному форумі говоритимуть про енергетичну, ядерну безпеку й вільне судноплавство в контексті повномасштабної війни в Україні.

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07:41 США заявили про підтримку контрнаступу України в 2025 році — деталі від ISW

07:14 Нічна атака окупантів — скільки ударних БпЛА вдалося знищити українській ППО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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