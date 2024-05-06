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Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

6 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

5 мая 2024
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Эксклюзив

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15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

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13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
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20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

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17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

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14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

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12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

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05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

5 мая 2024
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Эксклюзив

18:09 Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

Text

15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

Text

13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
Text

20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. Его обсудят в прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир Новини.LIVE

Вместе с ведущими гости будут обсуждать самые актуальные вопросы и самые горячие новости в прямом эфире. Обязательно дослушайте до конца.

Напомним, 4 мая во время традиционного вечернего видеообращения к народу Украины Президент Зеленский призвал граждан быть максимально внимательными на Пасху, поскольку российские обстрелы не прекращаются.

Также украинский лидер рассказал, что на Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будут обсуждаться такие украинские вопросы, как обмен пленных по принципу "всех на всех" и возвращение детей, принудительно депортированных Россией. Кроме того, на международном форуме будут говорить об энергетической, ядерной безопасности и свободном судоходстве в контексте полномасштабной войны в Украине.

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08:04 В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза для регионов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:41 США заявили о поддержке контрнаступления Украины в 2025 году — детали от ISW

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