Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. Его обсудят в прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Вместе с ведущими гости будут обсуждать самые актуальные вопросы и самые горячие новости в прямом эфире. Обязательно дослушайте до конца.

Напомним, 4 мая во время традиционного вечернего видеообращения к народу Украины Президент Зеленский призвал граждан быть максимально внимательными на Пасху, поскольку российские обстрелы не прекращаются.

Также украинский лидер рассказал, что на Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будут обсуждаться такие украинские вопросы, как обмен пленных по принципу "всех на всех" и возвращение детей, принудительно депортированных Россией. Кроме того, на международном форуме будут говорить об энергетической, ядерной безопасности и свободном судоходстве в контексте полномасштабной войны в Украине.