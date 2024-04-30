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Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

30 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

Text

23:30 Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

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22:41 Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

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19:42 Долар по 50 гривень — що про це думають кияни

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та загиблим близьких, які загинули внаслідок російського обстрілу Одеси у понеділок, 29 квітня. Російські окупанти вдарили по замку Одеської юридичної академії. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Наслідки обстрілу Одеси

Так, Зеленський відзначив оперативну роботу місцевих служб та рятувальників ДСНС, які надали порятунок постраждалим українцям.

У цьому контексті глава держави ще раз наголосив на важливості підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, зокрема, вчасно надавати військову допомогу. Це, за словами президента, те, що допомагає вистояти та перемогти. 

Що ще відомо про обстріл Одеси

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. Незадовго після цього стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей і собака. Також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Як з'ясувалося, під прицілом окупантів опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу. 

У російській ракеті, яка атакувала Одесу, було знайдено шрапнель. На стінах пошкодженого Замку студентів було знайдено фрагментарні частини такого засобу враження. 

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08:34 Виплати у 12 тис. грн за суспільно корисні роботи — як країна розподілила 838 млн грн

08:27 Приватний аукціонер зі США придбав годинник найбагатшого пасажира Титаніка за рекордну суму

08:04 В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашню ракетну атаку, — ОВА

08:03 ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу та десятки одиниць техніки — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 В Україні знижуються ціни на природний газ — дані торгів

07:45 Вантажівка завалилася набік — у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП

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