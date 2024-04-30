Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та загиблим близьких, які загинули внаслідок російського обстрілу Одеси у понеділок, 29 квітня. Російські окупанти вдарили по замку Одеської юридичної академії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Наслідки обстрілу Одеси

Так, Зеленський відзначив оперативну роботу місцевих служб та рятувальників ДСНС, які надали порятунок постраждалим українцям.

У цьому контексті глава держави ще раз наголосив на важливості підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, зокрема, вчасно надавати військову допомогу. Це, за словами президента, те, що допомагає вистояти та перемогти.

Що ще відомо про обстріл Одеси

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. Незадовго після цього стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей і собака. Також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Як з'ясувалося, під прицілом окупантів опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

У російській ракеті, яка атакувала Одесу, було знайдено шрапнель. На стінах пошкодженого Замку студентів було знайдено фрагментарні частини такого засобу враження.