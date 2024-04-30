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Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

30 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

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23:58Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

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05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Text

03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

Text

01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
Text

23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и погибшим близких, погибших в результате российского обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля. Российские оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Последствия обстрела Одессы

Так, Зеленский отметил оперативную работу местных служб и спасателей ГСЧС, предоставивших спасение пострадавшим украинцам.

В этом контексте глава государства еще раз подчеркнул важность поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, в частности, вовремя оказывать военную помощь. Это, по словам президента, то, что помогает выстоять и победить.

Что еще известно об обстреле Одессы

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. Незадолго после этого стало известно, что в результате обстрела погибли два человека и собака. Также зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Как выяснилось, под прицелом кафиров оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

В атакующей Одессу российской ракете была найдена шрапнель. На стенах поврежденного Замка студентов были найдены фрагментарные части такого вооружения.

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08:04 В Одессе возросло количество погибших из-за вчерашней ракетной атаки, — ОВА

08:03 ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки и десятки единиц техники — сводка Генштаба

07:53 В Украине снижаются цены на природный газ — данные торгов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Грузовик рухнул набок — в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП

07:33 Судья ОАСК в Киеве жалуется генпрокурору на журналиста, который разоблачил ее российское гражданство

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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