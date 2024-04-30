Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и погибшим близких, погибших в результате российского обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля. Российские оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Последствия обстрела Одессы

Так, Зеленский отметил оперативную работу местных служб и спасателей ГСЧС, предоставивших спасение пострадавшим украинцам.

В этом контексте глава государства еще раз подчеркнул важность поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, в частности, вовремя оказывать военную помощь. Это, по словам президента, то, что помогает выстоять и победить.

Что еще известно об обстреле Одессы

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. Незадолго после этого стало известно, что в результате обстрела погибли два человека и собака. Также зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Как выяснилось, под прицелом кафиров оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

В атакующей Одессу российской ракете была найдена шрапнель. На стенах поврежденного Замка студентов были найдены фрагментарные части такого вооружения.