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Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

22 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
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18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

20 квітня 2024
Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

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Сьогодні в ефірі "Новини.LIVE" важлива тема – президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо ситуації на фронті. Він розповів про найбільш гарячі точки на фронті, удари по окупованих територіях, а також про роботу над питанням підвищення захисту неба.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі  ми розглянемо важливі заяви президента України Володимира Зеленського щодо ситуації на фронті та ударів по окупованих територіях. Президент поділився інформацією про найбільш гарячі точки на фронті, реалізовані операції та підготовку запланованих дій.

Також обговоримо які кроки робить Україна разом з партнерами для збільшення кількості та якості систем ППО?

Гостями студії будуть експерти та аналітики, які детально проаналізують заяви президента та розкриють їхнє значення для подальшого розвитку ситуації на фронті.

Нагадаємо, 21 квітня глава української держави заявив, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр Донецької області до 9-го травня. Збройні сили України розраховують вистояти місто завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

Раніше ми писали, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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08:00 Успішні удари ЗСУ та наступ росіян — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

07:46 Пенсії працюючим пенсіонерам — ПФУ пояснив важливі нюанси перерахунку

07:40 ЗСУ можуть зупинити наступ росіян на фронті — ISW розповіли яким чином

07:27 З аеропорту Кишинева евакуювали всіх пасажирів — що загрожувало людям

07:21 У Києві відновлюється оплата за паркування — відомі суми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:06 У Бундестазі зробили песимістичний прогноз про наступну допомогу США для України

07:04 У Києві п'яний водій спричинив смертельну ДТП

06:40 Ціни на кольорові метали у квітні — скільки коштує 1 кг латуні в Україні

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

21 квітня 2024
Text

18:32 Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

20 квітня 2024
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18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

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17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
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21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

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17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку