Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі "Новини.LIVE" важлива тема – президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо ситуації на фронті. Він розповів про найбільш гарячі точки на фронті, удари по окупованих територіях, а також про роботу над питанням підвищення захисту неба.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі ми розглянемо важливі заяви президента України Володимира Зеленського щодо ситуації на фронті та ударів по окупованих територіях. Президент поділився інформацією про найбільш гарячі точки на фронті, реалізовані операції та підготовку запланованих дій.

Також обговоримо які кроки робить Україна разом з партнерами для збільшення кількості та якості систем ППО?

Гостями студії будуть експерти та аналітики, які детально проаналізують заяви президента та розкриють їхнє значення для подальшого розвитку ситуації на фронті.

Нагадаємо, 21 квітня глава української держави заявив, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр Донецької області до 9-го травня. Збройні сили України розраховують вистояти місто завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

Раніше ми писали, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.