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Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

21 апреля 2024
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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
Text

18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Text

17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

19 апреля 2024
Text

21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Сегодня в эфире "Новини.LIVE" важная тема — президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по ситуации на фронте. Он рассказал о наиболее горячих точках на фронте, ударах по оккупированным территориям, а также о работе над вопросом повышения защиты неба.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире мы рассмотрим важные заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на фронте и ударах по оккупированным территориям. Президент поделился информацией о наиболее горячих точках на фронте, реализованных операциях и подготовке запланированных действий.

Также обсудим, какие шаги делает Украина вместе с партнерами для увеличения количества и качества систем ПВО?

Гостями студии будут эксперты и аналитики, подробно проанализирующие заявления президента и раскроющие их значение для дальнейшего развития ситуации на фронте.

Напомним, 21 апреля глава украинского государства заявил, что российские захватчики рассчитывают захватить Времен Яр Донецкой области до 9 мая. Вооруженные силы Украины рассчитывают выстоять город благодаря своевременной поставке оружия от союзников.

Ранее мы писали, как Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.

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08:00 Успешные удары ВСУ и наступление россиян – утренняя сводка Генштаба ВСУ

07:46 Пенсии работающим пенсионерам — ПФУ объяснил важные нюансы перерасчета

07:40 ВСУ могут остановить наступление россиян на фронте — ISW рассказали каким образом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:27 Из аэропорта Кишинева эвакуировали всех пассажиров — что угрожало людям

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21 апреля 2024
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18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
Text

18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Text

17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

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