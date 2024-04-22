Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире "Новини.LIVE" важная тема — президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по ситуации на фронте. Он рассказал о наиболее горячих точках на фронте, ударах по оккупированным территориям, а также о работе над вопросом повышения защиты неба.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире мы рассмотрим важные заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на фронте и ударах по оккупированным территориям. Президент поделился информацией о наиболее горячих точках на фронте, реализованных операциях и подготовке запланированных действий.

Также обсудим, какие шаги делает Украина вместе с партнерами для увеличения количества и качества систем ПВО?

Гостями студии будут эксперты и аналитики, подробно проанализирующие заявления президента и раскроющие их значение для дальнейшего развития ситуации на фронте.

Напомним, 21 апреля глава украинского государства заявил, что российские захватчики рассчитывают захватить Времен Яр Донецкой области до 9 мая. Вооруженные силы Украины рассчитывают выстоять город благодаря своевременной поставке оружия от союзников.

Ранее мы писали, как Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.