Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО. Головною темою повинен бути захист та протиповітряна оборона.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

"Україна зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба та постачання ППО", — заявив Зеленський.

Його заяву обговорять гості студії Новини.LIVE.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За словами глави держави, затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Також Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ.