Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE arrow
Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

16 квітня 2024
Text

18:57 Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

Text

18:45 Зростання конфлікту на Близькому Сході та чого насправді хоче Іран — ефір Новини.LIVE

Text

16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Text

15:24 Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

Text

15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

Text

13:27 Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

16 квітня 2024
Text

18:57 Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

Text

18:45 Зростання конфлікту на Близькому Сході та чого насправді хоче Іран — ефір Новини.LIVE

Text

16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Text

15:24 Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

Text

15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

Text

13:27 Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО. Головною темою повинен бути захист та протиповітряна оборона.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

 

"Україна зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба та постачання ППО", — заявив Зеленський.

Його заяву обговорять гості студії Новини.LIVE.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За словами глави держави, затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Також Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:06 Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону — основні тези розмови

08:06 У Генштабі розповіли, чи вдалося ЗСУ відбити атаки окупантів на найгарячіших напрямках

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

08:00 Мобілізація в Україні — кого із жінок можуть призвати на військову службу

07:50 У Раді пояснили необхідність підвищення тарифів та які мають бути ціни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:36 Вибухи на військовому аеродромі в Джанкої — зафіксували шість осередків пожеж

07:34 В ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом

07:15 Боруссія Дортмунд пройшла Атлетико у драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Оновлено

07:03 У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у квітні

08:06 Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону — основні тези розмови

08:06 У Генштабі розповіли, чи вдалося ЗСУ відбити атаки окупантів на найгарячіших напрямках

08:00 Мобілізація в Україні — кого із жінок можуть призвати на військову службу

07:50 У Раді пояснили необхідність підвищення тарифів та які мають бути ціни

07:36 Вибухи на військовому аеродромі в Джанкої — зафіксували шість осередків пожеж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:34 В ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом

07:15 Боруссія Дортмунд пройшла Атлетико у драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Оновлено

07:03 У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у квітні

06:44 Чи може отримати бронь особа з оперативного резерву — юрист відповів українцям

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у квітні

06:33 Новий наступ росіян — чи варто Києву і Харкову готуватися до штурму

05:08 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у квітні

16 квітня 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у квітні

06:21 Тіньовий ринок таксі, ухиляння від податків та загроза пасажирам — розслідування "Наша Справа"

05:42 Війна Ірану проти Ізраїлю — як цей конфлікт вплине на агресію Росії проти України

15 квітня 2024

22:51 Волонтер і дроновод — що відомо про Павла Петриченка, який загинув на Донбасі

06:33 Чи потрібна евакуація Харківщини — як Україні зупинити обстріли КАБами по регіону

05:36 Ціни на продукти у квітні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

14 квітня 2024

05:35 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у квітні

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

16 квітня 2024
Text

18:57 Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

Text

18:45 Зростання конфлікту на Близькому Сході та чого насправді хоче Іран — ефір Новини.LIVE

Text

16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Text

15:24 Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

Text

15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

Text

13:27 Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії