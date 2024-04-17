Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна запросит созыв Совета Украина — НАТО. Главной темой должна быть защита и противовоздушная оборона.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE в 08:00.

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"Украина сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО по защите неба и поставкам ПВО", — заявил Зеленский.

Его заявление обсудят гости студии Новини.LIVE.

Напомним, Зеленский подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю. По словам главы государства, затягивание военной помощи для Украины чревато безопасностью стран НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Также Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.