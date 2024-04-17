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Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

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16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

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15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

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13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Text

15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

Text

15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

Text

13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

Text

13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

Text

13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна запросит созыв Совета Украина — НАТО. Главной темой должна быть защита и противовоздушная оборона.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Новини.LIVE

"Украина сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО по защите неба и поставкам ПВО", — заявил Зеленский.

Его заявление обсудят гости студии Новини.LIVE.

Напомним, Зеленский подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю. По словам главы государства, затягивание военной помощи для Украины чревато безопасностью стран НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Также Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.

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07:36 Взрывы на военном аэродроме в Джанкое — зафиксировали шесть очагов пожаров

07:34 В ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Боруссия Дортмунд прошла Атлетико в драматичном четвертьфинале Лиги чемпионов

обновлено:

07:03 В Крыму раздались взрывы — горит военный аэродром

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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