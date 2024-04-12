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Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

12 квітня 2024 р. 19:01

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Світового конгресу українців сприяти розвитку виробництв вітчизняної зброї. Він зазначив, що вже зараз наша держава показала, що здатна виробляти ефективну зброю, зокрема безпілотники.

Про це глава держави сказав під час свого виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України в п'ятницю, 12 квітня.

Сприяти розвитку оборонних виробництв

"Прошу, сприяйте розвитку всіх оборонних виробництв. Кожна ідея, кожна розробка, ефективна розробка, а й іноді тільки пілот, безумовно, все заслуговує обов'язкової уваги. Кожна зброя сьогодні має значення. Я думаю тим громадам, і тим областям, які це вже роблять", — сказав Зеленський.

Президент також додав, що Україна вже довела свою спроможність виробляти такі новітню зброю, як дрони, артилерію та системи РЕБ.

"Ми вже довели, що в Україні є новітні технології. Що ми можемо бути потужними у дронах, і щодо дистанції, і щодо влучності, ми можемо бути на високому рівні в порівнянні з іншими західними зразками", — додав президент.

Зеленський також розповів, що Україна вже виготовляє у значній кількості артилерію за зразками НАТО. Окрім того, Україна робить успіхи у розробці засобів радіо-електронної боротьби. Він наголосив, що усі ці напрямки є важливими для обороноздатності країни і перемоги у війни.

Президент також висловив впевненість, що в України будуть і системи ППО, і відповідна кількість ракет, які так потрібні сзараз, "щоб Росія знала і думала перед тим, як стріляти по наших мирних громадах".

Раніше ми повідомляли, що Зеленський виступив на Світовому конгресі українців. Він зазначив, що зараз головним завданням є захист життя людей від російського терору.

Зеленський зустрівся у Чернівцях з представниками Світового конгресу українців. Вони обговорили активізацію міжнародної підтримки нашої країни.

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19:00 ЗСУ зазнає великих втрат через застосування радянської доктрини — Defense One

19:00 Кінець довгого сну — в  одеському зоопарку прокинулись ведмеді

18:59 Ціна золота встановила черговий рекорд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 Місцева влада Харкова може звільняти бізнес від податків — деталі від Шмигаля

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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