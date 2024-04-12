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Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

12 апреля 2024 г. 19:01

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников Всемирного конгресса украинцев содействовать развитию производств отечественного оружия. Он отметил, что уже сейчас наше государство показало, что способно производить эффективное оружие, в том числе беспилотники.

Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в пятницу, 12 апреля.

Содействовать развитию оборонных производств

"Прошу, способствуйте развитию всех оборонных производств. Каждая идея, каждая разработка, эффективная разработка, но иногда только пилот, безусловно, все заслуживает обязательного внимания. Каждое оружие сегодня имеет значение. Я думаю тем общинам, и тем областям, которые это уже делают", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что Украина уже доказала свою возможность производить такое новейшее оружие, как дроны, артиллерию и системы РЭБ.

"Мы уже доказали, что в Украине есть новейшие технологии. Что мы можем быть мощными в дронах, и по дистанции, и по точности, мы можем быть на высоком уровне по сравнению с другими западными образцами", — добавил президент.

Зеленский также рассказал, что Украина уже производит в значительном количестве артиллерию по образцам НАТО. Кроме того, Украина делает успехи в разработке средств радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что все эти направления важны для обороноспособности страны и победы в войне.

Президент также выразил уверенность, что у Украины будут и системы ПВО, и соответствующее количество ракет, которые так нужны сейчас, "чтобы Россия знала и думала, прежде чем стрелять по нашим мирным общинам".

Ранее мы сообщали, что Зеленский выступил на Всемирном конгрессе украинцев. Он отметил, что сейчас главной задачей является защита жизни людей от российского террора.

Зеленский встретился в Черновцах с представителями Всемирного конгресса украинцев. Они обсудили активизацию международной поддержки нашей страны.

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19:08 В Минрегионе рассказали о защите от "шахедов" на подстанциях Укрэнерго

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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