Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен перебувають з робочим візитом у Львові. Вони, зокрема, відвідали Личаківське кладовище та вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

Про це повідомив Володимир Зеленський, відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зеленський та прем'єрка Данії у Львові

У своєму дописі Зеленський наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме Героїв, які відстоювали незалежність та свободу держави.

""У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України", — написав президент.

Нагадаємо, 23 лютого Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Як відомо, 12 лютого безпекову угоду з Україною підписала Велика Британія. 16 лютого таку ж угоду було підписано з Німеччиною та Францією.