Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен находятся с рабочим визитом во Львове. Они, в частности, посетили Лычаковское кладбище и почтили память погибших украинских защитников.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE/

Зеленский и премьер Дании во Львове

В своем посте Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет помнить Героев, которые отстаивали независимость и свободу государства.

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины", — написал президент.

Напомним, 23 февраля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.

Как известно, 12 февраля соглашение о безопасности с Украиной подписала Великобритания. 16 февраля такое же соглашение было подписано с Германией и Францией.