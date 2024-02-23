Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове arrow
Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

23 февраля 2024 г. 18:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен находятся с рабочим визитом во Львове. Они, в частности, посетили Лычаковское кладбище и почтили память погибших украинских защитников.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE/

Зеленский и премьер Дании во Львове

В своем посте Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет помнить Героев, которые отстаивали независимость и свободу государства.

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины", — написал президент.

Напомним, 23 февраля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.

Как известно, 12 февраля соглашение о безопасности с Украиной подписала Великобритания. 16 февраля такое же соглашение было подписано с Германией и Францией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

17:59 Похороны Навального — какой ультиматум поставили следователи матери политика

17:53 Германия планирует принудительно возвращать беженцев домой

17:45 Большинство аграрной продукции экспортируется через порты Большой Одессы

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:34 Третья штурмовая показала, как отразила российский штурм под Авдеевкой

Новость с видео

17:32 Зеленский подвел итоги встречи во Львове с премьером Дании и сенаторами США

17:31 Количество лудоманов резко возросло — сколько украинцев попали в реестр игрозависимых

17:15 Одного погибшего в результате ночной атаки до сих пор не опознали, — Кипер

Новость с фото

17:15 Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины

17:59 Похороны Навального — какой ультиматум поставили следователи матери политика

17:53 Германия планирует принудительно возвращать беженцев домой

17:45 Большинство аграрной продукции экспортируется через порты Большой Одессы

Новость с видео

17:34 Третья штурмовая показала, как отразила российский штурм под Авдеевкой

Новость с видео

17:32 Зеленский подвел итоги встречи во Львове с премьером Дании и сенаторами США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Количество лудоманов резко возросло — сколько украинцев попали в реестр игрозависимых

17:15 Одного погибшего в результате ночной атаки до сих пор не опознали, — Кипер

Новость с фото

17:15 Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины

Новость с видео

17:14 Заместитель Генсека НАТО назвал большое стратегическое поражение России

17:03 Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании

Новость с видео

07:40 Жизнь сначала — как изменились одесситы за два года войны

Эксклюзив

06:36 Я взял в руки оружие и защищаю страну, — Дмитрий Гордон дале большое интервью

06:30 Самоубийство Мурза — почему травля российских военкоров на руку Украине

05:18 Повысят ли тариф на свет для украинцев — как правильно экономить электроэнергию

22 февраля 2024
Новость с видео

12:10 Из Одессы в Кишинев за четыре часа — что известно о первом аэротрансфере

Эксклюзив

06:36 Уменьшение выплат ВПЛ и помощь пострадавшим от войны, — объяснение Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чем помогут Украине канадские дроны

21 февраля 2024
Новость с видео

20:00 Наше вам с кисточкой — в чем феномен "одесского языка"

Новость с видео

12:30 Куб памяти — одесситы требуют переименовать улицы в честь украинских военных

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны