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Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

04 лютого 2024 р. 08:13

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У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які отримали звання "Героїв України", глава держави вручив 30 сертифікатів на отримання квартир. 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно. 

Про це повідомили в Офісі Президента в суботу, 3 лютого.

Зеленський вручив Героям України сертифікати на квартиру

Глава держави особисто передав сертифікати на житло 13 Героям України зі складу Збройних Сил, а також воїну Національної гвардії та працівнику СБУ.

Сертифікати також отримали родини 12 військовослужбовців ЗСУ, двох воїнів Державної прикордонної служби України та одного нацгвардійця, які загинули, захищаючи нашу Батьківщину.

Варно нагадати, що відповідно до ініціативи Володимира Зеленського, усім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, держава надасть квартири.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вчора, 3 лютого, вручив орден "Золотої Зірки" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.

Нагадуємо, що Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які уразили ракетоносій "Івановець".

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07:26 На українсько-польському кордоні митники вилучили цінну колекцію банкнот та марок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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