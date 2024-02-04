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Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и их семьям

4 февраля 2024 г. 8:13

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В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению жильем военнослужащих, получивших звание "Героев Украины", глава государства вручил 30 сертификатов на получение квартир. 15 из них получили воины Сил обороны, остальные — семьи павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

Об этом сообщили в Офисе Президента в субботу, 3 февраля.

Зеленский вручил Героям Украины сертификаты на квартиру

Глава государства лично передал сертификаты на жилье 13-м Героям Украины из состава Вооруженных Сил, а также воину Национальной гвардии и работнику СБУ.

Сертификаты также получили семьи 12 военнослужащих ВСУ, двух воинов Государственной пограничной службы Украины и одного погибшего нацгвардейца, защищая нашу Родину.

Следует напомнить, что согласно инициативе Владимира Зеленского, всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен этого звания посмертно, государство предоставит квартиры.

Ранее мы сообщали, что Зеленский вчера, 3 февраля, вручил орден "Золотой Звезды" украинским воинам, получившим звание Героев Украины. Кроме того он вручил сертификаты на получение квартир украинским воинам и семьям погибших бойцов.

Напомним, что Зеленский отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, поразивших ракетоноситель "Ивановец".

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