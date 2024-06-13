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Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024 р. 08:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Text

22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

Text

20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

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17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми візиту Президента України Володимира Зеленського у Саудівську Аравію, результати мобілізації ув'язнених та новий законопроєкт про економічне бронювання. 

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у четвер о 08:00.

Гості студії та основні теми 

Гостями студії будуть: 

  • нардеп, секретар Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко;
  • військовий психолог Андрій Козінчук;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та інші.

Серед основних тем: візит Зеленського до Саудівської Арівії, результати мобілізації ув'язнених на фронт та новий законопроєкт про економічне бронювання. Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, в рамках заздалегідь неоголошеного візиту прилетів до міста Джидда, розташоване у Саудівській Аравії. Його зустріли офіційні особи королівства.

Раніше адвокат Юрій Танасійчук висловився про економічне бронювання та розповів про серйозну прогалину у законі про мобілізацію. 

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07:53 Пільги на послуги ЖКГ — кому доступне спрощене оформлення допомоги

07:51 Попри старання "Зоопарк" не врятували — бійці знищили рідкісну російську РЛС за 25 млн дол.

07:50 Велика Британія передасть Україні пакет допомоги — що туди ввійде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:47 Україна посилила удари по російській ППО перед отриманням літаків F-16 — ISW

07:21 Що буде, якщо не сплатити штраф за ухилення від мобілізації — у ТЦК застерегли

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08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

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20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

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19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

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17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

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