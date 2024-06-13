Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми візиту Президента України Володимира Зеленського у Саудівську Аравію, результати мобілізації ув'язнених та новий законопроєкт про економічне бронювання.

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у четвер о 08:00.

Гості студії та основні теми

Гостями студії будуть:

нардеп, секретар Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко;

військовий психолог Андрій Козінчук;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та інші.

Серед основних тем: візит Зеленського до Саудівської Арівії, результати мобілізації ув'язнених на фронт та новий законопроєкт про економічне бронювання. Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, в рамках заздалегідь неоголошеного візиту прилетів до міста Джидда, розташоване у Саудівській Аравії. Його зустріли офіційні особи королівства.

Раніше адвокат Юрій Танасійчук висловився про економічне бронювання та розповів про серйозну прогалину у законі про мобілізацію.