Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы визита Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, результаты мобилизации заключенных и новый законопроект об экономическом бронировании.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

нардеп, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко;

военный психолог Андрей Козинчук;

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и другие.

Среди основных тем: визит Зеленского в Саудовскую Аривию, результаты мобилизации заключенных на фронт и новый законопроект об экономическом бронировании. Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, в рамках заранее необъявленного визита прилетел в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии. Его встретили официальные лица королевства.

Ранее адвокат Юрий Танасийчук высказался об экономическом бронировании и рассказал о серьезном пробеле в законе о мобилизации.