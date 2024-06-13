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Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
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23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

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22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

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19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

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18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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13:02 Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
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23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

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22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

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19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

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18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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13:02 Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы визита Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, результаты мобилизации заключенных и новый законопроект об экономическом бронировании.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

  • нардеп, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко;
  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и другие.

Среди основных тем: визит Зеленского в Саудовскую Аривию, результаты мобилизации заключенных на фронт и новый законопроект об экономическом бронировании. Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, в рамках заранее необъявленного визита прилетел в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии. Его встретили официальные лица королевства.

Ранее адвокат Юрий Танасийчук высказался об экономическом бронировании и рассказал о серьезном пробеле в законе о мобилизации.

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07:51 Вопреки стараниям "Зоопарк" не спасли — бойцы уничтожили редкую российскую РЛС за 25 млн дол.

07:50 Великобритания передаст Украине пакет помощи — что туда войдет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:47 Украина усилила удары по российской ПВО перед получением самолетов F-16 — ISW

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18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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