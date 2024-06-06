Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 6 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми річниці підриву Каховської ГЕС, висловлювання Олександра Сирського про новий наступ росіян, візит Президента України Володимира Зеленського до Катару та інші.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у четвер о 08:00.

Гості студії та основні теми

Гостями студії будуть:

голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв та інші.

Експерти та політики у студії поговорять про поїздку Зеленського до Катару, смерть чоловіка в Житомирському ТЦК, німецьку підготовку до війни проти РФ та річницю підриву Каховської ГЕС.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський поїхав із візитом до Катару.

Там він провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він розповів йому про підготовку до Глобального саміту миру.