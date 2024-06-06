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Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

06 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

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19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

5 червня 2024
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23:36 Юрист Шишкін назвав одну перешкоду для проведення виборів в Україні

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22:17 Не Саміт миру — нардеп пояснив, що може змінити військову ситуацію в Україні

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20:38 Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

Text

19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 6 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми річниці підриву Каховської ГЕС, висловлювання Олександра Сирського про новий наступ росіян, візит Президента України Володимира Зеленського до Катару та інші.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у четвер о 08:00.

Гості студії та основні теми

Гостями студії будуть:

  • голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв та інші.

Експерти та політики у студії поговорять про поїздку Зеленського до Катару, смерть чоловіка в Житомирському ТЦК, німецьку підготовку до війни проти РФ та річницю підриву Каховської ГЕС. 

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський поїхав із візитом до Катару.

Там він провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він розповів йому про підготовку до Глобального саміту миру.

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08:09 Аварія з поїздами в Чехії — в Укрзалізниці проінформували щодо стану українських пасажирів

07:52 На Хмельниччині вночі лунали вибухи — Росія атакувала область дронами, сталася пожежа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:35 Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе — скільки цілей збила ППО

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