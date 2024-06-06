Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС - эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы годовщины подрыва Каховской ГЭС, высказывания Александра Сырского о новом наступлении россиян, визите Президента Владимира Зеленского в Катар и другие.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин;

Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев и другие.

Эксперты и политики в студии поговорят о поездке Зеленского в Катар, смерти мужчины в Житомирском ТЦК, немецкой подготовке к войне против РФ и годовщине подрыва Каховской ГЭС.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уехал с визитом в Катар .

Там он провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он рассказал ему о подготовке к Глобальному саммиту мира.