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Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС - эфир Ранок.LIVE

Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС - эфир Ранок.LIVE

6 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС - эфир Ранок.LIVE

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20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

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20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

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19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

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18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

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17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

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17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

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16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС - эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
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23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

Text

22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

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17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

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17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

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16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы годовщины подрыва Каховской ГЭС, высказывания Александра Сырского о новом наступлении россиян, визите Президента Владимира Зеленского в Катар и другие.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

  • председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин;
  • Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев и другие.

Эксперты и политики в студии поговорят о поездке Зеленского в Катар, смерти мужчины в Житомирском ТЦК, немецкой подготовке к войне против РФ и годовщине подрыва Каховской ГЭС.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уехал с визитом в Катар .

Там он провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он рассказал ему о подготовке к Глобальному саммиту мира.

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07:35 Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе — сколько целей сбила ПВО

07:32 Джонсон обратится к Байдену с просьбой относительно Украины — что будет просить спикер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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