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Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

13 червня 2024 р. 17:51

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17:51Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

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17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

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16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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13:26Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

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13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

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12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

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10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Text

17:51 Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Text

13:26 Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Text

13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

Text

12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

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10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом до Саудівської Аравії, а Україна вже незабаром може отримати гарантії безпеки від США. Тим часом у Росії замість долара готуються офіційно запровадити юань.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії;

  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко;
  • політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан;
  • командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги" із позивним "Айрон".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський перебував з неофіційним візитом у Саудівській Аравії , де зустрічався із Наслідним принцем країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Тим часом у Китаї зробили заяву про проведення "мирної" конференції за участю України та Росії.

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18:00 Grain from Ukraine — з портів Великої Одеси вперше вийшли балкери з олією

17:53 У Чернівецькому ТЦК показали ухилянтам "майбутню реальність" — відео

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

17:28 Зеленський прибув на саміт G7 в Італії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 Без систем ППО порти Великої Одеси не зможуть нарощувати обсяги експорту

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17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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