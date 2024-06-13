Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом до Саудівської Аравії, а Україна вже незабаром може отримати гарантії безпеки від США. Тим часом у Росії замість долара готуються офіційно запровадити юань.
Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко;
- політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан;
- командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги" із позивним "Айрон".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський перебував з неофіційним візитом у Саудівській Аравії , де зустрічався із Наслідним принцем країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Тим часом у Китаї зробили заяву про проведення "мирної" конференції за участю України та Росії.