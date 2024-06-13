Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Саудовскую Аравию, а Украина уже в скором времени может получить гарантии безопасности от США. Тем временем в России вместо доллара готовятся официально ввести юань.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко;
- политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан;
- командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги" с позывным "Айрон".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский находился с неофициальным визитом в Саудовской Аравии, где встречался с Наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Тем временем в Китае сделали заявление о проведении "мирной" конференции с участием Украины и России.