Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Саудовскую Аравию, а Украина уже в скором времени может получить гарантии безопасности от США. Тем временем в России вместо доллара готовятся официально ввести юань.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко;

политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан;

командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги" с позывным "Айрон".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский находился с неофициальным визитом в Саудовской Аравии, где встречался с Наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Тем временем в Китае сделали заявление о проведении "мирной" конференции с участием Украины и России.