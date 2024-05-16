Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE у четвер, 16 травня, стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, економічний експерт Юрій Гаврилечко, голова Комітету економістів України Андрій Новак, експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, а також нардеп та ексміністр з питань ЖКГ України Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять ставку Президента України Володимира Зеленського у Харкові та зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про перші випадки страти мирних жителів росіянами у Вовчанську, замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, обвалення експорту нафти з РФ через атаки дронів, допомогу Україні після обстрілу енергетики та нові іноземні компанії в країні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзиньпін провели зустріч у Пекіні. Під час переговорів лідер КНР зробив заяву щодо війни в Україні.

Також внаслідок стрілянини біля парламенту в Словаччині в середу, 15 травня, було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У нього стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт. Пізніше його доправили гелікоптером до лікарні в Банска-Бистриці.