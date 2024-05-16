Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

16 травня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Гостями студії Вечір.LIVE у четвер, 16 травня, стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, економічний експерт Юрій Гаврилечко, голова Комітету економістів України Андрій Новак, експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, а також нардеп та ексміністр з питань ЖКГ України Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять ставку Президента України Володимира Зеленського у Харкові та зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про перші випадки страти мирних жителів росіянами у Вовчанську, замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, обвалення експорту нафти з РФ через атаки дронів, допомогу Україні після обстрілу енергетики та нові іноземні компанії в країні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзиньпін провели зустріч у Пекіні. Під час переговорів лідер КНР зробив заяву щодо війни в Україні.

Також внаслідок стрілянини біля парламенту в Словаччині в середу, 15 травня, було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У нього стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт. Пізніше його доправили гелікоптером до лікарні в Банска-Бистриці.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:20 Як забезпечити роботу інтернету без світла — поради

18:10 У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування

18:10 Ветерани Одеси отримали фінансову допомогу від бізнесу — деталі

18:04 У порту Маріуполя зафіксували чергове судно — чи становить це загрозу для України

17:51 Міністерка економіки скасувала наказ про бронювання кур'єрів та працівників букмекерських контор

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:51 Літня погода — народний синоптик Діденко назвала області, куди завтра прийде потепління

17:50 На виклики приїжджатимуть скоріше — лікарі Одещини отримали нові електрокари

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

17:30 Окупанти посилили штурм у кількох населених пунктах, — новий звіт Генштабу ЗСУ

18:20 Як забезпечити роботу інтернету без світла — поради

18:10 У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування

18:10 Ветерани Одеси отримали фінансову допомогу від бізнесу — деталі

18:04 У порту Маріуполя зафіксували чергове судно — чи становить це загрозу для України

17:51 Міністерка економіки скасувала наказ про бронювання кур'єрів та працівників букмекерських контор

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:51 Літня погода — народний синоптик Діденко назвала області, куди завтра прийде потепління

17:50 На виклики приїжджатимуть скоріше — лікарі Одещини отримали нові електрокари

17:30 Окупанти посилили штурм у кількох населених пунктах, — новий звіт Генштабу ЗСУ

17:29 Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України

17:29 У гуртожиток в Харкові, де жили переселенці, влучила ракета С-300, — Терехов

15:30 Історія одеської вишиванки — звідки взялася та як пережила СРСР

06:30 Катери та кораблі — як Захід посилює Україну на морі

15 травня 2024

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

12:10 Російському "Газпрому" пророкують велике падіння — чому компанія буде й далі втрачати гроші

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України