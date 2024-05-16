Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

16 мая 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

Text

12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

Text

12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Гостями студии Вечір.LIVE в четверг, 16 мая, стали политический эксперт Константин Матвиенко, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, а также нардеп и экс-министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят ставку Президента Украины Владимира Зеленского в Харькове и встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также о первых случаях казни мирных жителей россиянами в Волчанске, покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обрушении экспорта нефти из РФ из-за атак дронов, помощи Украине после обстрела энергетики и новых иностранных компаниях в стране.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. В ходе переговоров лидер КНР сделал заявление о войне в Украине.

Также в результате стрельбы возле парламента в Словакии в среду, 15 мая, был ранен премьер-министр Роберт Фицо. В него стреляли трижды, пули попали в конечности, грудь и живот. Позже его доставили вертолетом в больницу в Банске-Быстрице.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:10 Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование

18:10 Ветераны Одессы получили финансовую помощь от бизнеса — детали

18:04 В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине

17:51 Министр экономики отменила приказ о бронировании курьеров и работников букмекерских контор

17:51 Летняя погода — народный синоптик Диденко назвала области, куда завтра придет потепление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 На вызовы будут приезжать быстрее — врачи Одесчины получили новые электрокары

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

17:30 Оккупанты усилили штурм в нескольких населенных пунктах, — новый отчет Генштаба ВСУ

17:29 Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины

18:10 Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование

18:10 Ветераны Одессы получили финансовую помощь от бизнеса — детали

18:04 В порту Мариуполя зафиксировали очередное судно — представляет ли это угрозу Украине

17:51 Министр экономики отменила приказ о бронировании курьеров и работников букмекерских контор

17:51 Летняя погода — народный синоптик Диденко назвала области, куда завтра придет потепление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 На вызовы будут приезжать быстрее — врачи Одесчины получили новые электрокары

17:30 Оккупанты усилили штурм в нескольких населенных пунктах, — новый отчет Генштаба ВСУ

17:29 Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины

17:29 В общежитие в Харькове, где жили переселенцы, попала ракета С-300, — Терехов

Эксклюзив

17:22 В Фонде госимущества рассказали, что будет с ТРЦ "Ocean Plaza" дальше

15:30 История одесской вышиванки — откуда взялась и как пережила СССР

06:30 Катера и корабли — как Запад усиливает Украину на море

15 мая 2024

17:15 Помогают даже звери — как одесские пограничники задерживают уклонистов

16:42 Raiffeisen Bank может попасть под санкции США — в чем причина

05:57 "ВПК-Урал" — какие российские бронемашины ВСУ уничтожают на войне

14 мая 2024

06:40 Сколько стоит чермет в мае — цены 1 кг лома в Украине

05:56 Шойгу сменил Белоусов — как это повлияет на войну в Украине

13 мая 2024

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

Text

12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины