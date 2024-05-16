Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE в четверг, 16 мая, стали политический эксперт Константин Матвиенко, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, а также нардеп и экс-министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят ставку Президента Украины Владимира Зеленского в Харькове и встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также о первых случаях казни мирных жителей россиянами в Волчанске, покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обрушении экспорта нефти из РФ из-за атак дронов, помощи Украине после обстрела энергетики и новых иностранных компаниях в стране.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. В ходе переговоров лидер КНР сделал заявление о войне в Украине.

Также в результате стрельбы возле парламента в Словакии в среду, 15 мая, был ранен премьер-министр Роберт Фицо. В него стреляли трижды, пули попали в конечности, грудь и живот. Позже его доставили вертолетом в больницу в Банске-Быстрице.