Зеленський терміново змінив секретаря РНБО — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський терміново звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Відповідний указ про це глава держави підписав у вівторок, 26 березня.

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Про що ефір Ранок.LIVE

Напередодні Зеленський провів кадрову перестановку в РНБО. Президент звільнив Данілова і призначив на посаду секретаря відомства голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Про це стало відомо з указів українського лідера, підписаних 26 березня.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Хто став гостями Новини.LIVE

Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011);

Ігор Петренко — політолог;

Олег Дунда — народний депутат України, Слуга Народу;

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Руслан Рохов — політтехнолог;

Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський підписав указ, згідно з яким Данілова зняли з посади секретаря РНБО. Стало відомо, що екссекретар РНБО можливо обійме посаду посла України в Норвегії.

Додамо, Данілов прокоментував своє звільнення. Посадовець подякував президенту за довіру та всю пророблену роботу за понад чотири роки.