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Зеленський терміново змінив секретаря РНБО — ефір Новини.LIVE

Зеленський терміново змінив секретаря РНБО — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024 р. 08:00

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08:00Зеленський терміново змінив секретаря РНБО — ефір Новини.LIVE

26 березня 2024
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08:00 Зеленський терміново змінив секретаря РНБО — ефір Новини.LIVE

26 березня 2024
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21:00 Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

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19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

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11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

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10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Президент України Володимир Зеленський терміново звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Відповідний указ про це глава держави підписав у вівторок, 26 березня.

Подивитися ефір Ранок.LIVE, який триватиме з 08:00 до 11:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір Ранок.LIVE

Напередодні Зеленський провів кадрову перестановку в РНБО. Президент звільнив Данілова і призначив на посаду секретаря відомства голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Про це стало відомо з указів українського лідера, підписаних 26 березня.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Хто став гостями Новини.LIVE

  • Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011);
  • Ігор Петренко — політолог;
  • Олег Дунда — народний депутат України, Слуга Народу;
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський підписав указ, згідно з яким Данілова зняли з посади секретаря РНБО. Стало відомо, що екссекретар РНБО можливо обійме посаду посла України в Норвегії.

Додамо, Данілов прокоментував своє звільнення. Посадовець подякував президенту за довіру та всю пророблену роботу за понад чотири роки.

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08:33 Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії

08:26 Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри

08:22 ЗСУ знищили важливу зброю ворога та атакували позиції РФ — ранкове зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:17 У Києві на одній з вулиць стався прорив труби — рух авто ускладнений

08:03 У Латвії виставлять на торги "Будинок Москви" — куди спрямують виручені кошти

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