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Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024 г. 8:00

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08:00Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

26 марта 2024
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21:00Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:01 Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

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12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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08:00 Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

26 марта 2024
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21:00 Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:01 Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

Text

12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

Text

11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский срочно уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ об этом глава государства подписал во вторник, 26 марта.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE, который будет с 08:00 до 11:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир Ранок.LIVE

Накануне Зеленский провел кадровую перестановку в СНБО. Президент уволил Данилова и назначил на должность секретаря ведомства главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Об этом стало известно из указов украинского лидера, подписанных 26 марта.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Кто стал гостями Новини.LIVE.

  • Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011);
  • Игорь Петренко — политолог;
  • Олег Дунда — народный депутат Украины, Слуга Народа;
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад";
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Напомним, 26 марта Зеленский подписал указ, согласно которому Данилова сняли с должности секретаря СНБО. Стало известно, что экс-секретарь СНБО, возможно, займет должность посла Украины в Норвегии.

Добавим, Данилов прокомментировал свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента за доверие и всю проделанную работу за период более четырех лет.

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07:45 Мотивировать людей к мобилизации возможно — военная объяснила свое мнение

07:43 Зеленский вручил почетную награду легендарному командиру полка Азов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте