Зеленский срочно сменил секретаря СНБО — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский срочно уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ об этом глава государства подписал во вторник, 26 марта.

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О чем эфир Ранок.LIVE

Накануне Зеленский провел кадровую перестановку в СНБО. Президент уволил Данилова и назначил на должность секретаря ведомства главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Об этом стало известно из указов украинского лидера, подписанных 26 марта.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Кто стал гостями Новини.LIVE.

Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011);

Игорь Петренко — политолог;

Олег Дунда — народный депутат Украины, Слуга Народа;

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад";

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Руслан Рохов — политтехнолог;

Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Напомним, 26 марта Зеленский подписал указ, согласно которому Данилова сняли с должности секретаря СНБО. Стало известно, что экс-секретарь СНБО, возможно, займет должность посла Украины в Норвегии.

Добавим, Данилов прокомментировал свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента за доверие и всю проделанную работу за период более четырех лет.