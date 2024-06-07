Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Там у нього відбудеться зустріч із міністром оборони країни Себастьяном Лекорню.

Пряму трансляцію дивіться в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Візит Зеленського до Франції

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави та посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, взяти участь у якій для нас дуже почесна: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії", — заявив раніше Зеленський.

Він додав, що святкування висадки союзників у Нормандії і сьогодні "нагадує про сміливість і рішучість, виявлені заради свободи та демократії".

Також під час свого візиту Президент зустрінеться із міністром Франції Себастьяном Лекорню.

Раніше повідомлялось, що Президент Зеленський відвідає Францію з офіційним візитом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.