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Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

07 червня 2024 р. 09:45

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

6 червня 2024
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23:58 Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

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21:47 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив важливість застосування технологій на фронті

Text

20:02 Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

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17:58 Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Там у нього відбудеться зустріч із міністром оборони країни Себастьяном Лекорню.

Пряму трансляцію дивіться в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня. 

Візит Зеленського до Франції

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави та посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, взяти участь у якій для нас дуже почесна: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії", — заявив раніше Зеленський.

Він додав, що святкування висадки союзників у Нормандії і сьогодні "нагадує про сміливість і рішучість, виявлені заради свободи та демократії".

Також під час свого візиту Президент зустрінеться із міністром Франції Себастьяном Лекорню. 

Раніше повідомлялось, що Президент Зеленський відвідає Францію з офіційним візитом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.

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09:45 Цілодобово без світла — планові та стабілізаційні відключення в Одесі

09:41 Для українців готують податкові сюрпризи — яких змін чекати

09:25 Новий пакет військової допомоги від США — що туди входить

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Наслідки підриву ГЕС — який зараз вигляд має Каховське водосховище

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