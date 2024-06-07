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Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

7 июня 2024 г. 9:45

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Там у него состоится встреча с министром обороны страны Себастьяном Лекорню.

Прямую трансляцию смотрите в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

Визит Зеленского во Францию

"Нормандия. Впереди — важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь. А также — особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии", — заявил ранее Зеленский.

Он добавил, что празднование высадки союзников в Нормандии и сегодня "напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии".

Также во время визита Владимир Зеленский встретится с министром Франции Себастьяном Лекорню.

Ранее сообщалось, что Президент Украины посетит Францию с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине" по аналогии с высадкой союзников в Нормандии.

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