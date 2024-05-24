Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

24 травня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Text

14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Text

14:34 Українців може чекати літо без світла, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Text

12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Text

14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Text

14:34 Українців може чекати літо без світла, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Text

12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE у п'ятницю, 24 травня, стали директор Інституту світової політики Євген Магда, колишній Міністр соціальної політики Андрій Рева, заступник голови Комітету ВРУ з економічного розвитку Олексій Мовчан, керівник аналітичного напряму "ANTS" Ілля Несходовський, офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Зокрема, вони обговорять візит президента Володимира Зеленського до Харкова та ймовірну відсутність президента США Джо Байдена на Саміті миру.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про оперативну ситуацію на Харківщині, можливе підвищення ПДВ та військового збору, підвищення тарифів на електроенергію та мобілізацію та вручення повісток з відеофіксацією.

Нагадаємо, Зеленський у п'ятницю, 24 травня, під час візиту до Харкова побував на місці вчорашнього ракетного удару. Під час обстрілу росіяни знищили одну з найбільших друкарень Європи.

Раніше ми писали, що в Україні невдовзі підвищиться вартість електричної енергії. Нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

18:40 На Одещині провели перший цьогорічний рейд для запобігання браконьєрству — результати

18:36 У Харківській ОВА назвали кількість евакуйованих сімей з прикордоння області

18:27 У Німеччині діти вивчатимуть українську мову в школах

18:21 Росія перекинула в Україну колишніх вагнерівців для наступу на Вовчанськ, — британська розвідка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Кабмін виключив канабіс зі списку важких наркотиків — деталі

18:10 Чи буде Україна примусово повертати українців з-за кордону — відповідь нардепа

18:07 У Держенергонагляді пояснили, що впливає на відключення світла для населення

18:04 Нардеп попередив про нову загрозу з Білорусі — що відомо

18:00 Затори та черги на КПП — як у п'ятницю ввечері з Одеси дістатися до Бессарабії та Молдови

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

18:40 На Одещині провели перший цьогорічний рейд для запобігання браконьєрству — результати

18:36 У Харківській ОВА назвали кількість евакуйованих сімей з прикордоння області

18:27 У Німеччині діти вивчатимуть українську мову в школах

18:21 Росія перекинула в Україну колишніх вагнерівців для наступу на Вовчанськ, — британська розвідка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Кабмін виключив канабіс зі списку важких наркотиків — деталі

18:10 Чи буде Україна примусово повертати українців з-за кордону — відповідь нардепа

18:07 У Держенергонагляді пояснили, що впливає на відключення світла для населення

18:04 Нардеп попередив про нову загрозу з Білорусі — що відомо

18:00 Затори та черги на КПП — як у п'ятницю ввечері з Одеси дістатися до Бессарабії та Молдови

Ексклюзив

16:00 Повноваження поліції в період мобілізації суттєво зросли — що мають знати водії

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

Ексклюзив

07:12 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

05:57 МРК 22800 "Циклон" — що за корабель ЗСУ знищили у Севастополі

23 травня 2024

15:00 Герої сьогодні, хто вони — думки одеситів

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

Text

17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Text

14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Text

14:34 Українців може чекати літо без світла, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

Text

12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Text

11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

Text

09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

Text

08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Text

08:07 Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE