Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE у п'ятницю, 24 травня, стали директор Інституту світової політики Євген Магда, колишній Міністр соціальної політики Андрій Рева, заступник голови Комітету ВРУ з економічного розвитку Олексій Мовчан, керівник аналітичного напряму "ANTS" Ілля Несходовський, офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Зокрема, вони обговорять візит президента Володимира Зеленського до Харкова та ймовірну відсутність президента США Джо Байдена на Саміті миру.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про оперативну ситуацію на Харківщині, можливе підвищення ПДВ та військового збору, підвищення тарифів на електроенергію та мобілізацію та вручення повісток з відеофіксацією.

Нагадаємо, Зеленський у п'ятницю, 24 травня, під час візиту до Харкова побував на місці вчорашнього ракетного удару. Під час обстрілу росіяни знищили одну з найбільших друкарень Європи.

Раніше ми писали, що в Україні невдовзі підвищиться вартість електричної енергії. Нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.