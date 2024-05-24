Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE в пятницу, 24 мая, стали директор Института мировой политики Евгений Магда, бывший Министр социальной политики Андрей Рева, заместитель председателя Комитета ВРУ по экономическому развитию Алексей Мовчан, руководитель аналитического направления "ANTS" Илья Несходовский, офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. В частности, они обсудят визит президента Владимира Зеленского в Харьков и вероятное отсутствие президента США Джо Байдена на Саммите мира.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также об оперативной ситуации в Харьковской области, возможном повышении НДС и военного сбора, повышении тарифов на электроэнергию и мобилизацию и вручении повесток с видеофиксацией.

Напомним, Зеленский в пятницу, 24 мая, во время визита в Харьков побывал на месте вчерашнего ракетного удара. Во время обстрела россияне уничтожили одну из крупнейших типографий Европы.

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