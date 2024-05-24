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Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

24 мая 2024 г. 17:50

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

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09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

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08:28 Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

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08:07 Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

Text

14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

Text

12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

Text

11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

Text

09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

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08:28 Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

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08:07 Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE в пятницу, 24 мая, стали директор Института мировой политики Евгений Магда, бывший Министр социальной политики Андрей Рева, заместитель председателя Комитета ВРУ по экономическому развитию Алексей Мовчан, руководитель аналитического направления "ANTS" Илья Несходовский, офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. В частности, они обсудят визит президента Владимира Зеленского в Харьков и вероятное отсутствие президента США Джо Байдена на Саммите мира.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также об оперативной ситуации в Харьковской области, возможном повышении НДС и военного сбора, повышении тарифов на электроэнергию и мобилизацию и вручении повесток с видеофиксацией.

Напомним, Зеленский в пятницу, 24 мая, во время визита в Харьков побывал на месте вчерашнего ракетного удара. Во время обстрела россияне уничтожили одну из крупнейших типографий Европы.

Ранее мы писали, что в Украине скоро повысится стоимость электрической энергии. Новую цену хотят привязать к объему потребления.

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17:45 В Киеве прошла презентация книги киргизского эпоса "Эр Тоштюк" — о чем в ней идет речь

17:37 В Генштабе ВСУ планируют на 60% уменьшить штат — что это даст

обновлено:

17:31 За Насирова внесли залог в 55 миллионов — экс-глава фискальной службы вышел из СИЗО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 В одесском интернате появится укрытие за 4 миллиона — Prozorro

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