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Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

07 березня 2024 р. 20:30

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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

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19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Text

19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Text

19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Text

19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Text

18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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Днем раніше стало відомо, що перша леді Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому бути присутньою на виступі президента США Джо Байдена. Причиною, за даними ЗМІ, стало те, що її хотіли посадити поруч з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною. 

Чи дійсно це так і якими можуть бути наслідки відмови — про це і не тільки говорять антикризовий менеджер та юрист Михайло Гагаркін разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Відмова Зеленської від візиту в США

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Підвищення французької активності.
  • Протести у Варшаві.
  • Російський шантаж Заходу. 
  • Відмова Зеленської від візиту до Сполучених Штатів Америки. 

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли Конгрес ухвалить допомогу для України. 

Водночас, радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою. Однак наразі там не існує "магічного джерела фінансування", яке б могли передати нашій державі.

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21:14 Рік без Дмитра "Да Вінчі" — на Аскольдовій могилі вшанували пам'ять Героя України

20:50 Динамо втратило очки з Вересом — доля покарала Шовковського за гру на відбивання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:49 Зеленський поспілкувався з номінантом премії Оскар за фільм про Маріуполь

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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