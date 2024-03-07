Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

Днем раніше стало відомо, що перша леді Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому бути присутньою на виступі президента США Джо Байдена. Причиною, за даними ЗМІ, стало те, що її хотіли посадити поруч з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

Чи дійсно це так і якими можуть бути наслідки відмови — про це і не тільки говорять антикризовий менеджер та юрист Михайло Гагаркін разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Відмова Зеленської від візиту в США

В ефірі підіймаються такі теми:

Підвищення французької активності.

Протести у Варшаві.

Російський шантаж Заходу.

Відмова Зеленської від візиту до Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли Конгрес ухвалить допомогу для України.

Водночас, радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою. Однак наразі там не існує "магічного джерела фінансування", яке б могли передати нашій державі.