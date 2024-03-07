Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Днем ранее стало известно, что первая леди Елена Зеленская отклонила приглашение Белого Дома присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена. Причиной, по данным СМИ, стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Действительно ли это так и какими могут быть последствия отказа — об этом и не только говорят антикризисный менеджер и юрист Михаил Гагаркин вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Отказ Зеленской от визита в США

В эфире поднимаются следующие темы:

Повышение французской активности.

Протесты в Варшаве.

Российский шантаж Запада.

Отказ Зеленской от визита в Соединенные Штаты Америки.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.

В то же время советник Белого дома по вопросам коммуникаций нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя. Однако пока там не существует "магического источника финансирования", который могли бы передать нашему государству.