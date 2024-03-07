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Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

7 марта 2024 г. 20:30

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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

Text

19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

Text

18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

Text

16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

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Днем ранее стало известно, что первая леди Елена Зеленская отклонила приглашение Белого Дома присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена. Причиной, по данным СМИ, стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Действительно ли это так и какими могут быть последствия отказа — об этом и не только говорят антикризисный менеджер и юрист Михаил Гагаркин вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Отказ Зеленской от визита в США

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Повышение французской активности.
  • Протесты в Варшаве.
  • Российский шантаж Запада.
  • Отказ Зеленской от визита в Соединенные Штаты Америки.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.

В то же время советник Белого дома по вопросам коммуникаций нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя. Однако пока там не существует "магического источника финансирования", который могли бы передать нашему государству.

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