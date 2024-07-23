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Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

23 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

22 липня 2024
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23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

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23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Text

19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

Text

17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

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Text

13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

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13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

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08:00 Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, голова Комітету економістів України Андрій Новак, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов, народна депутатка України Оксана Савчук, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть візит міністра закороннних справ України Дмитра Кулеби до Китаю, збільшення військового збору і те, що для зростання ВВП Україні бракує 4,5 млн працівників.

Окрім того, гості ефіру обговорять можливого замовника вбивства екснардепки Ірини Фаріон та виборчі перегони у Сполучених Штатах.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, в Україні у найближчі роки влада планує реалізувати реформування податкової політики. Завдяки додатковому пакету заходів бюджет буде отримувати близько 340 млрд гривень щороку.

Також ми писали, що попри те, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, він заявив, що не залишить президентський пост достроково.

Водночас американський лідер замість себе висуває кандидатуру Камали Гарріс на участь у виборах. Своєю чергою віцепрезидентка погодиласьбалотуватися на посаду президента.

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07:56 Кремль узаконює переслідування опозиціонерів, які не підтримують війну проти України

07:39 Штрафи за неоновлені дані — в якій області почали карати ухилянтів

07:22 Псевдоволонтер-наркоман збирав гроші на FPV-дрони, але до своєї кишені — як його покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:20 На Сумщині лунали вибухи — ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив 50 тис. грн через службу безпеки — деталі

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