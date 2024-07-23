Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, голова Комітету економістів України Андрій Новак, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов, народна депутатка України Оксана Савчук, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

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Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть візит міністра закороннних справ України Дмитра Кулеби до Китаю, збільшення військового збору і те, що для зростання ВВП Україні бракує 4,5 млн працівників.

Окрім того, гості ефіру обговорять можливого замовника вбивства екснардепки Ірини Фаріон та виборчі перегони у Сполучених Штатах.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, в Україні у найближчі роки влада планує реалізувати реформування податкової політики. Завдяки додатковому пакету заходів бюджет буде отримувати близько 340 млрд гривень щороку.

Також ми писали, що попри те, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, він заявив, що не залишить президентський пост достроково.

Водночас американський лідер замість себе висуває кандидатуру Камали Гарріс на участь у виборах. Своєю чергою віцепрезидентка погодиласьбалотуватися на посаду президента.