Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов, народный депутат Украины Оксана Савчук, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут визит министра зарубежных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, увеличение военного сбора и то, что для роста ВВП Украины не хватает 4,5 млн. работников.

Кроме того, гости эфира обсудят возможного заказчика убийства экснардепки Ирины Фарион и избирательную гонку в Соединенных Штатах.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики. Благодаря дополнительному пакету мер бюджет будет получать около 340 млрд гривен ежегодно.

Также мы писали, что несмотря на то, что Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах, он заявил, что не оставит президентский пост досрочно.

В то же время, американский лидер вместо себя выдвигает кандидатуру Камалы Гаррис на участие в выборах. В свою очередь вице-президент согласилась баллотироваться на пост президента.