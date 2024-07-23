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Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

23 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2024
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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

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23:00 Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

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19:47 В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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15:22 В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

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13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

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12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2024
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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

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23:00 Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

Text

19:47 В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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15:22 В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

Text

13:00 Похороны Ирины Фарион и выход Байдена из президентской гонки — эфир День.LIVE

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12:14 В следующем году в Украине может вырасти тариф на газ, — нардеп

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08:00 Убийство Ирины Фарион и отказ Байдена участвовать в выборах — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов, народный депутат Украины Оксана Савчук, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут визит министра зарубежных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, увеличение военного сбора и то, что для роста ВВП Украины не хватает 4,5 млн. работников.

Кроме того, гости эфира обсудят возможного заказчика убийства экснардепки Ирины Фарион и избирательную гонку в Соединенных Штатах.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики. Благодаря дополнительному пакету мер бюджет будет получать около 340 млрд гривен ежегодно.

Также мы писали, что несмотря на то, что Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах, он заявил, что не оставит президентский пост досрочно.

В то же время, американский лидер вместо себя выдвигает кандидатуру Камалы Гаррис на участие в выборах. В свою очередь вице-президент согласилась баллотироваться на пост президента.

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08:01 Покупка генератора — какие цены и проблемы ждут

07:56 Кремль узаконивает преследования оппозиционеров, не поддерживающих войну против Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 Штрафы за необновленные данные — в какой области начали наказывать уклонистов

07:22 Псевдоволонтер-наркоман собирал деньги на FPV-дроны, но в свой карман — как его наказал суд

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